Haberler

İstanbul'da Lise Öğrencileri Arasında Kavga

İstanbul'da Lise Öğrencileri Arasında Kavga
Güncelleme:
Başakşehir ilçesinde okul çıkışı bir grup lise öğrencisi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, okul çıkışı lise öğrencisi bir grup kız arasında kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Ekim Pazartesi günü Bahçeşehir Süzer Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle lise öğrencisi bir grup kız arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Yaşanan arbede çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde öğrencilerin birbirlerine tekmelerle saldırdığı, anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
