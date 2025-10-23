İstanbul'da Lise Öğrencileri Arasında Kavga

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, okul çıkışı lise öğrencisi bir grup kız arasında kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Ekim Pazartesi günü Bahçeşehir Süzer Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle lise öğrencisi bir grup kız arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Yaşanan arbede çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde öğrencilerin birbirlerine tekmelerle saldırdığı, anlar yer aldı. - İSTANBUL