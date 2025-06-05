İstanbul'da Kurban Bayramı Trafiği Yoğunlaşıyor
Mahmutbey gişelerinde Kurban Bayramı'na hazırlık olarak tatilcilerin yola çıkması sonucu trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Edirne istikametinde oluşan sıkışıklık dikkat çekiyor.
İstanbul'da Kurban Bayramı trafiği başladı
Mahmutbey gişelerdeki trafik yoğunluğu dron kamerasına yansıdı
İSTANBUL - İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı yoğunluğu yer yer başladı. Yola çıkan tatilciler Mahmutbey gişelerde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.
İstanbullular bayram öncesi memleketlerine ya da tatil yörelerine gitmek üzere yola çıkmaya başladı. Trakya'ya giden vatandaşlar Mahmutbey gişelerde yoğunluk oluşturdu. Edirne istikametine oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Trafiğin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - 3.Sayfa