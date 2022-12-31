İstanbul'da Kur'an Kursu hocasının öldüğü silahlı saldırı kamerada

Kağıthane'de otomobille gelen saldırganların, bir gruba ateş açmaları sonucu 25 yaşındaki Kur'an Kursu hocasının öldüğü saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili polis ekipleri, iki çeteyi çökerterek 25 kişiyi gözaltına almıştı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, caddeye araçlarıyla gelen bir grup etrafa silahlarıyla ateş açmıştı. O esnada cadde üzerindeki bir işletmeden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüyen kuran kursu hocası Ramazan Arslan (25) ve bir kişi yaralanmıştı. Seken mermilerden biri de 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camından geçerek duvara saplanmıştı.

25 yaşındaki Kur'an Kursu hocası ölmüştü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Ancak 25 yaşındaki kuran kursu hocası Ramazan Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yaralanan diğer kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olaya karışan iki kişiyi çökertip 25 kişiyi gözaltına almıştı.

Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan o silahlı saldırının güvenlik kamera görüntülerini ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil yoldan geçerken içerisindekiler ateş açıyor. Saldırıya uğrayan grup panikle etrafa kaçışıyor. Bazıları ise otomobili kendine siper ediyor. - İSTANBUL