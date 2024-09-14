Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kozmetik Firması Sahibinin Ölümüne ilişkin 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üsküdar'da silahla vurularak hayatını kaybeden kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel'in öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada, toplam 17 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da silahla vurularak öldürülen kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel'e yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, geçtiğimiz Salı günü iş yerinin önünde yüzünde cerrahi maske bulunan saldırganların ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Kemal Çağlar Temel'in ölümünden sonra İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

17 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmalarına devam eden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, azmettirici ve saldırganlar dahil olmak üzere toplam 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Azmettirici olmakla suçlanan 'Osman' lakaplı Boran D. ile birlikte olayda saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Şahin Ş., olay anında 'gözcü' olarak bulunan M.T.D. ve G.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 17 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesindeki sorguları tamamlandı. 17 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kemal Çağlar Güvenlik istanbul Politika Üsküdar 3-sayfa Suç

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title