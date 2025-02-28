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İstanbul'da Korsan Otoparkçılara Ceza

İstanbul'da Korsan Otoparkçılara Ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş Etiler, Bebek ve Arnavutköy'de korsan otoparkçılara ceza keserek 7 kişiyi yakaladı. Bu kişiler, araçların park etmesini engelleme faaliyetlerinde bulunuyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Beşiktaş Etiler, Bebek ve Arnavutköy'de

'korsan' otoparkçılara ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Beşiktaş'ta 'korsan' otoparkçılara karşı bir çalışma yaptı. Trafik ekiplerinin Beşiktaş ilçesi Bebek, Arnavutköy ve Etiler çevresinde yaptığı çalışmada, 7 kişinin araçların park etmesini engellemek için duba koyarak değnekçilik yaptığını tespit etti. Belirlenen B.E., N.B.K., E.K., İ.M.G., Ş.İ., M.T. ve Y.E. isimli şahıslar hakkında "yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması ve taşıt yoluna trafiği güçleştirecek şekilde bir şey koymak" maddelerince cezai işlem uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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