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İstanbul'da Kız Meselesi Yüzünden Sokak Ortasında Kavga: Bir Genç Hastanelik Oldu

İstanbul'da Kız Meselesi Yüzünden Sokak Ortasında Kavga: Bir Genç Hastanelik Oldu
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Arnavutköy'de gençler arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Bir genç hastanelik olurken, kavga cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy'de kız meselesi yüzünden tartışan gençler sokak ortasında kavga etmeye başladı. Bir grup genç tartıştıkları başka bir genci hastanelik edene kadar dövdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde kız meselesi yüzünden telefonda tartışan 2 genç bir süre sonra yüz yüze konuşmaya karar verdi. Bir noktada buluşan gençlerden biri, buluşma noktasına arkadaşlarıyla geldi. Karşılaşan 2 gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da dahil oldu. Çıkan kavgada bir kişi hastanelik olana kadar dayak yedi. Acımasızca yapılan saldırı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin yere düşen şahsın yüzüne tekme atmaya devam ettiği görülürken, yerde hareketsiz kalan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla alakalı çalışma yaparken şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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