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Kıraathanedeki "İşlek taş attın" kavgası sokağa taştı

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İstanbul'da kıraathanede iki arkadaş arasında "işlek taş attın" tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa kadar taşan kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir kıraathanede iki arkadaş okey oynarken, "işlek taş attın" diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ilginç kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan bir kıraathanede gerçekleşti. iddiaya göre, iki arkadaş okey oynarken meydana gelen olayda taraflardan biri "işlek taş attın" diyerek tartışmayı başlattı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI KAMERADA

Çıkan kavga sokağa kadar taşarken, iki arkadaşın birbirlerine saldırmasına vatandaşlar müdahale etti. Yaşanan ilginç kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kıraathanedeki
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Çoluk çocuk evde yemek bekler bu aylaklar kahve de ne peşin de

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