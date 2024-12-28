Kıraathanedeki "İşlek taş attın" kavgası sokağa taştı

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir kıraathanede iki arkadaş okey oynarken, "işlek taş attın" diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ilginç kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan bir kıraathanede gerçekleşti. iddiaya göre, iki arkadaş okey oynarken meydana gelen olayda taraflardan biri "işlek taş attın" diyerek tartışmayı başlattı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI KAMERADA

Çıkan kavga sokağa kadar taşarken, iki arkadaşın birbirlerine saldırmasına vatandaşlar müdahale etti. Yaşanan ilginç kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.