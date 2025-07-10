İstanbul'da Kimyasal Maddeyle Yaşamını Kaybeden Usta: Aile Soruşturma Açtı

İstanbul Şişli'de iddiaya göre bir kişi, komşusunun tıkanan mutfak giderini açmak için döktüğü kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen kişinin kardeşi Tuğçe Baştürk, "Yıllardır çatı, boru her şeyi yapan çocuk, ufak bir kimyasal karıştırması sonucu vefat etti. Bir kokuyu solumasıyla ciğerler gidiyor. Böbrek yetmezliği başlıyor, en sonki kalp masajıyla geri döndürülemiyor" dedi.

Olay, geçtiğimiz salı günü Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Baştürk komşusunun mutfak giderinin tıkanması üzerine nalbura giderek kimyasal madde aldı. Komşusunun evine girip aldığı kimyasal maddeyi gidere döken Baştürk, bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Baştürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"Yılların ustası yanlış bir şey yapmamıştır"

Ölen Ramazan Baştürk'ün kardeşi Tuğçe Baştürk, "Salı günü evinde gider problemi yaşayan aile evine usta çağırmış. Gider tıkanıklığı için kullandığı kimyasallar sonucunda vefat eden birisi. Bir sürü soru işareti var. Nalbur illegal bir şey mi sattı? Aile veya farklı biri, kimseyi zan altında bırakmıyorum. Ama buna iş kazası olmaması için gerekli önlemler alındı mı? Eldiven, maske takılması gibi. O an ben orada değildim. Dolayısıyla ne tetikledi, bunu görmek için hastane polisine başvuruda bulundum. Gidere onu döktü, bütün bina koku altında kaldı. Yıllardır çatı, boru her şeyi yapan çocuk, ufak bir kimyasal karıştırması sonucu vefat etti. Bir kokuyu solumasıyla ciğerler gidiyor. Böbrek yetmezliği başlıyor, en sonki kalp masajıyla geri döndürülemiyor. Nalburdan kendisi almamış. Evde elektrikçi usta varmış. Karşı tarafın beyanı. Yılların ustası yanlış bir şey yapmamıştır. Şişeyi görmek istedim, çöpe atmışlar. Nasıl çöpe atarsın. Adam fenalaşıyor, ambulans çağrılıyor, numuneyi çöpe atıyorsun" dedi. - İSTANBUL