İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı
İstanbul Çekmeköy'de bir kiliseye ait derneğe yılbaşı gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırganın, "Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dediği görüldü. Geçtiğimiz sene de aynı kilisenin saldırıya uğradığı, yoldaki panoların sökülmeye çalışıldığı öğrenildi.
Çekmeköy'de yılbalı gecesi bir kiliseye ait derneğe silahlı saldırı düzenlendi.
KİLİSEYE SİLAHLI SALDIRI
İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Kurtuluş Kilisesi'ne ait derneğe, yeni yıla girilmesine saatler kala silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille dernek binasının önüne gelen saldırgan kurşun sıktı. Geçtiğimiz sene de aynı kilisenin saldırıya uğradığı, yoldaki panoların sökülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
"MÜSLÜMAN GENÇLERİMİZİN BEYİNLERİNİ YIKAMANIZA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Ekol Tv'de yer alan habere göre, yılbaşı kutlamalarına tepki gösteren saldırgan, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dedi. Otomobilden direkt derneği hedef alan kurşun, demir kepengi ve camı delerek duvara isabet etti.