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İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı

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İstanbul Çekmeköy'de bir kiliseye ait derneğe yılbaşı gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırganın, "Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dediği görüldü. Geçtiğimiz sene de aynı kilisenin saldırıya uğradığı, yoldaki panoların sökülmeye çalışıldığı öğrenildi.

Çekmeköy'de yılbalı gecesi bir kiliseye ait derneğe silahlı saldırı düzenlendi.

KİLİSEYE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Kurtuluş Kilisesi'ne ait derneğe, yeni yıla girilmesine saatler kala silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille dernek binasının önüne gelen saldırgan kurşun sıktı. Geçtiğimiz sene de aynı kilisenin saldırıya uğradığı, yoldaki panoların sökülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

"MÜSLÜMAN GENÇLERİMİZİN BEYİNLERİNİ YIKAMANIZA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ekol Tv'de yer alan habere göre, yılbaşı kutlamalarına tepki gösteren saldırgan, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dedi. Otomobilden direkt derneği hedef alan kurşun, demir kepengi ve camı delerek duvara isabet etti.

İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJokerAllame:

sözde müslümanlar :) hoşgörü yoksunlari :) kendilerine olunca ama Allah peygamber ')

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Keko !

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Müslümanlar bu kafayla 100-000 yil sonra bile sürünmeye mahkumdur..

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Ey Lusifer, cennetin dokuzuncu kapısı, selam sana.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Müslümanlıkta silahlı saldırı caiz mi Müslümanlık böyle bişey değil

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