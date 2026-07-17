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İstanbul'da kazada ölen genç, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da kazada ölen genç, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Onur Korkmaz, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da kazada hayatını kaybeden genç, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün Esenler TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Onur Korkmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç, yaşam mücadelesini kaybederek ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Korkmaz'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine getirildi. Taşçılı köyünde düzenlenen cenaze törenine Korkmaz'ın ailesi, yakınları, köy halkı, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Onur Korkmaz, köy mezarlığında toprağa verildi.

İstanbul'da meydana gelen kazanın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, Onur Korkmaz'ın vefatı Çaycuma'da büyük üzüntüye neden oldu. Genç yaşta hayata veda eden Korkmaz, sevenlerinin duaları ve gözyaşları eşliğinde ebediyete uğurlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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