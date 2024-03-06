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İstanbul'da Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden 5 Kişilik Aile Samsun'da Toprağa Verildi

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İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişilik aile, memleketleri Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi memleketlerine getirildi ve burada defnedildi.

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişilik aile, memleketleri Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan ve Ankara'da kızları Sıla Okur'un nikah törenine katılan Okur ailesi, nikahın ardından otobüsle İstanbul'a yola çıktı. Aile, TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda saat 03.00 sıralarında otobüsten indi. Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye, Soner Kurt'un kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yolun karşısına geçmekte olan Şükrü Okur (48), halası Fatma Gürsoy (68), eşi Melek Okur (44), çocukları Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi memleketleri Samsun'un Yakakent ilçesine getirildi. Cenaze namazı için tabutlar yan yana dizildi, bu sırada gözyaşları sel olup aktı. Mahalle camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şükrü Okur, Melek Okur, Muhammet Alihan Okur ve Ecrin Okur'un cenazesi Asmapınar Mahallesi'nde, Fatma Gürsoy'un cenazesi ise Çamlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Asmapınar Mahallesi Muhtarı Sadık Okur, "Acımız çok büyük. Köyümüzden bir aile yok oldu. Ankara'dan kızlarının en mutlu gününden dönüşte kaza olmuş. Otoban kenarında bu yolcular bırakılmamalıydı. Otobüs firması ve çarpan araç konusunda devletimiz gereğini yapacaktır. Çok üzgünüz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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