Deniz İbişler'i Beşiktaş açıklarında arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Alibeyköy'den ayrıldıktan sonra kaybolan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in Beşiktaş açıklarında denize atladığı belirlendi. Arama çalışmaları, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

İstanbul'da kayıp olarak aranırken denize atladığı belirlenen üniversite öğrencisi Deniz İbişler'i Beşiktaş açıklarında arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Alibeyköy'deki evinden 24 Ocak günü ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı belirlenmişti. Çalışmalar kapsamında evinden çıkarak Beşiktaş'a geldiği belirlenen İbişler için güzergahtaki kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekiplerle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri çalışmalarını Beşiktaş Sahili'nde yoğunlaştırdı. Arama çalışmaları kapsamında ekipler su yüzeyini dürbünle incelerken yüzeyde de botlarla arama çalışmaları sürdürüldü. Yine ekipler tarafından su altında da arama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin Deniz İbişler'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
