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İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oldu

İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oldu
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İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Esenler'de de etkili oldu. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bazı ilçelerde başlayan kar yağışı Esenler'de de etkili oldu. Kar yağışına yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u yoğun bir kar yağışının beklediğini duyurmuştu. Bugün ise sabahın erken saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer alan bazı ilçelerde başlayan kar yağışı Esenler'de de etkisini gösterdi. Kimi vatandaşın kar yağışına hazırlıksız yakalandığı görülürken, bazı vatandaşlar ise kar yağışı altında yürümekte zorluk çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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