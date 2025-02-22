İstanbul'da kar topu atanlara bıçak çeken sürücü aracının kontrolünü kaybetti

Soğuk ve kar yağışlı hava tüm ülkede etkisini arttırırken; megakent İstanbul da kar yağışından nasibini aldı. Yoğun kar yağışı bir çok ilçeyi beyaza bürüdü. Hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken; öte yandan birçok yurttaş karı keyfini doyasıya çıkardı.

KAR TOPU ATANLARA BIÇAK ÇEKTİ

İstanbul'da yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu. Aracına kar topu atan kişilere sinirlenen bir sürücü, aracından inip bıçak çekti. Bir süre sonra aracına binip yoluna devam eden sürücü kontrolden çıkarak; caddedeki araçlara çarptı. O anlar kameralarca kaydedildi.