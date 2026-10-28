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İstanbul'da kaçak tütün operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da kaçak tütün dağıtıcılarına yönelik 5 ayrı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 23 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada şüpheliler hakkındaki tahkikatın sürdüğü belirtildi.

İstanbul'da, kaçak sigara ve tütün dağıtıcılarına düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında piyasa değeri 23 milyon TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 23 milyon TL olan 1 milyon 403 bin 360 dolu makaron, 330 bin adet boş makaron, 3 ton 109 kilogram kıyılmış tütün, 29 bin 172 sigara sarma kağıdı, 7 bin boş sigara kutusu, bin 482 paket gümrük kaçağı sigara, 236 kilogram nargile tütünü, 73 elektronik sigara ve nargile cihazı, 1 kompresör, 2 sigara sarma makinesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 604 bin 100 lira ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda, söz konusu kaçak tütün mamullerinin dağıtımını yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen ve devleti vergi kaybına uğratan kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu sabah 18 adres ve 6 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak tütün mamullerine el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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