Çatalca'da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
İstanbul Çatalca'da jet ski ile denize açılan iki kişiden birisi suya düştü ve hayatını kaybetti. Diğer kişi ise kolu kırık olarak kurtarıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Olay, Ormanlı Mahallesi sahilinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiraladıkları jet ski ile denize açılan Y.E.D. (22) ve İ.K.G. (23) henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen İ.K.G. kolu kırık halde, sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Y.E.D.'nin bulunması için ise bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

