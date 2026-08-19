Arnavutköy'de Bataklığa Saplanan İnek İş Makineleriyle Kurtarıldı

Arnavutköy'de dere içerisindeki bataklığa saplanan inek, vatandaşların çabalarıyla kurtarılamayınca iş makineleri devreye girdi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışma sonucunda iş makinelerinin yardımıyla bataklıktan çıkarılan inek kurtarıldı. Kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Yeşilvadi Caddesi üzerinde bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye giren bir inek bataklık alana saplandı. Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayan hayvanı fark eden vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar uzun süre ineği saplandığı bataklıktan çıkarmaya çalıştı. Yapılan müdahalelere rağmen hayvanın kurtarılamaması üzerine bölgeye iş makineleri getirildi.

Vatandaşların gücü yetmedi, iş makineleri devreye girdi

Bataklığın içerisinde mahsur kalan ineğin zarar görmeden çıkarılması için iş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu uğraşın ardından inek saplandığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. İstanbul'da iş makineleriyle gerçekleştirilen sıra dışı kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ineğin bataklık içerisinde mahsur kaldığı, vatandaşların kurtarmaya çalıştığı ve ardından iş makinelerinin devreye girerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı