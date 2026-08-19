Haberler

Arnavutköy'de Bataklığa Saplanan İnek İş Makineleriyle Kurtarıldı

Arnavutköy'de Bataklığa Saplanan İnek İş Makineleriyle Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de dere yatağındaki bataklığa saplanan inek, vatandaşların çabalarıyla çıkarılamayınca iş makineleriyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Operasyon cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de dere içerisindeki bataklığa saplanan inek, vatandaşların çabalarıyla kurtarılamayınca iş makineleri devreye girdi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışma sonucunda iş makinelerinin yardımıyla bataklıktan çıkarılan inek kurtarıldı. Kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Yeşilvadi Caddesi üzerinde bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye giren bir inek bataklık alana saplandı. Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayan hayvanı fark eden vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar uzun süre ineği saplandığı bataklıktan çıkarmaya çalıştı. Yapılan müdahalelere rağmen hayvanın kurtarılamaması üzerine bölgeye iş makineleri getirildi.

Vatandaşların gücü yetmedi, iş makineleri devreye girdi

Bataklığın içerisinde mahsur kalan ineğin zarar görmeden çıkarılması için iş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu uğraşın ardından inek saplandığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. İstanbul'da iş makineleriyle gerçekleştirilen sıra dışı kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ineğin bataklık içerisinde mahsur kaldığı, vatandaşların kurtarmaya çalıştığı ve ardından iş makinelerinin devreye girerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" açıklaması! Şirketlere kayyum atandı
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

Kuytul'un gözaltına alındığı anlar! Tutanaktaki ifadeye itiraz etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı

Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti
Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Kamerun'da altın madeni çöktü: Onlarca ölü

Altın madeni çöktü: Onlarca madenci hayatını kaybetti
Kaymakamlıkta etrafa açan açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Türk S-400'leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak

Türkiye’nin dört gözle beklediği gelişme! Rusya’dan yeşil ışık geldi