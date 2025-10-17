İstanbul'da İranlı Aktivist Masoud Nazari Cinayeti Soruşturuluyor

İstanbul'da 3 gün önce öldürülen İran uyruklu rejim muhalifi aktivist Masoud Nazari cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, saldırının faillerine henüz ulaşılamadı. MİT ve emniyet cinayete ilişkin çok yönlü çalışma yürütüyor.

İran'daki molla rejimine yönelik tutumu nedeniyle yıllar önce Türkiye'ye sığınan aktivist Mesoud Nazari, 14 Ekim Salı günü akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'ndeki Salih Sokak'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden ve başından silahla vurulması sonucu ağır yaralanmış ve ambulans ile kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. 10 yıl önce İran'ın kuzeybatısındaki Kirmanşah eyaletinin Civanrud kentinden İstanbul'a yerleşen, Tahran yönetimine muhalif politikaları ile tanınan, iktidardaki İranlı siyasilere ve askeri yetkililere yönelik sert eleştirileriyle bilinen Nazari, sık sık rejimin politikalarını eleştiriyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayete ilişkin soruşturma kapsamında ortak çalışma yürütüyor. 2015 yılında Türkiye'ye sığınan ve o tarihten bu yana İstanbul'da yaşamını sürdüren muhalif aktivistin ülkesinin güvenlik ve istihbarat birimlerinden tehdit aldığı iddia edilirken, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca herhangi bir koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde boş 4 mermi kovanı dışında ipucu yok

Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinin kuzeybatısındaki Kirmanşah eyaletinin Civanrud kentinde yaklaşık 2 yıla yakın hapis yattığı öğrenilen Masoud Nazari'nin kimlerden ölüm tehdidi aldığı araştırılırken, birkaç el ateş ettikten sonra 4 boş kovan dışında delil bırakmadan olay yerinden kaçan ve şu ana kadar bir ipucuna rastlanılmayan katillerin izi sürülüyor. Cinayetin üzerindeki esrar perdesi henüz aralanamazken, olay mahallindeki tüm güvenlik kamera görüntüleri ve tetiğe basan faillerin tespiti için telefon baz kayıtları emniyet birimleri tarafından kapsamlı şekilde mercek altına alındı. Şu ana kadar eylemin sorumluluğunu üstlenen bir grup veya kişi çıkmazken, saldırının nedeni ve tetikçileri hakkında bir ize de ulaşılamadı. Emniyet birimleri, olay yerindeki boş 4 mermi kovanından fail ya da faillere ulaşmaya çalışıyor.

6 yıl önce de bir İranlı muhalif öldürülmüştü

Yapılan incelemeler ve elde edilen bulgular, polisi suçlu ya da suçluların kimlik bilgilerine götürecek. 6 yıl önce yine İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan İranlı muhalif Mesut Mevlevi Vardancani (32) hayatını kaybetmişti. 14 Kasım 2019'da meydana gelen suikastın arkasında İran istihbaratının olduğu iddia edilmişti. O tarihteki eylemin talimatının diplomatik pasaport taşıyan 2 İranlı tarafından verildiği, soruşturma sonucunda tutuklanan şüphelilerin ifadelerine de yansımıştı. - İSTANBUL