TEM Otoyolu'nda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul TEM Otoyolu'nda iki çocuk, bariyerleri aşarak araçların yoğun geçtiği yolda tehlikeli bir şekilde karşıya geçmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa ile Sultangazi ilçelerini ikiye ayıran TEM Otoyolu'nda iki çocuğun bariyerleri aşarak tehlikeli şekilde karşıya geçmeye çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyol kenarında bulunan iki çocuk, yoğun araç trafiğine ve tehlikeye aldırış etmeden bariyerlerin üzerinden atlayarak karşı şeride geçmeye çalıştı. Çocukların bir şeridi tehlikeli şekilde geçtiği, ardından diğer yöne geçmek için beklediği, ardından ise koşarak yolun karşısına geçtikleri görüldü.

"İnşallah başlarına bir iş gelmez"

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş ise, "Çocuklar otobandan karşıya geçmeye çalışıyor. Bir yolu tehlikeli şekilde geçtiler, diğer yolu geçecekler. İnşallah başlarına bir iş gelmez" diyerek yaşanan tehlikeye dikkat çekti.

Görüntülerde, araçların yüksek hızla seyrettiği otoyolda çocukların canlarını hiçe sayıp koşarak karşıya geçtikleri görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
