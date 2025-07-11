İstanbul'da İETT Otobüsünde Yangın: Yolcular Tahliye Edildi

İstanbul'da Zincirlikuyu alt geçitte İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş- Sarıyer seferini yapan 40B nolu otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, aynadan yangını fark eden sürücü Hamit Tütüncü yolcuları tahliye etti. Sürücü, daha sonra yangın tüpüyle alevlere müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alt geçit trafiğe kapatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste büyük hasar meydana geldi. Yanan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"2 yangın tüpü boşalttım yetmedi"

Yangını fark ederek yolcuları tahliye eden otobüs sürücüsü Hamit Tütüncü, "Arkada duman gördüm, yolcuları tahliye ettim. Alev çıkmaya başladı. 2 yangın tüpü boşalttım sönmedi" diye konuştu. - İSTANBUL