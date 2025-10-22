Otobüste 'Kart basmadın' kavgası! Şoförün kafasına yumruk darbeleri indirdi

İstanbul'da iki ayrı İETT otobüsünde çıkan tartışmalar kavgaya dönüştü.

İlk olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Fatih Balat'ta meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüsü şoförü, yolcu almak için durağa yanaştı. Otobüse binen yolcu kart basmayarak arka kısma doğru ilerlemeye başladı. Şoförün uyarısının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

ŞOFÖRÜN KAFASINA YUMRUK ATTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolcu, şoföre yaklaşarak kafasına yumruk attı. Kavganın ardından şoförün gaza hızla basması sırasında yolcular düşme tehlikesi geçirdi; otobüste bulunan bir bebek ise bağrışmalar üzerine ağlamaya başladı. Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOLCULAR ARASINDA "AYAĞIMA BASTIN" KAVGASI

Diğer olay ise 6 Ekim Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu, İETT otobüsünün kalabalık olması nedeniyle arka kapıdan araca bindi. Yolcu orta kısma doğru ilerlediği sırada bir başka yolcunun ayağına bastı. Ayağına basılan yolcunun tepki göstermesi üzerine arkadan binen yolcuyla aralarında tartışma başladı. Birbirlerini iten tarafları, otobüsteki diğer yolcular ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.