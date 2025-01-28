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İstanbul'da İETT Otobüsü Arızalandı, Trafik Kilitlendi

İstanbul'da İETT Otobüsü Arızalandı, Trafik Kilitlendi
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Bahçelievler Kuyumcukent önünde bir İETT otobüsünün körüğündeki arıza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yolculuğunu yapan vatandaşlar 1,5 saat süresince trafiğin içinde beklemek zorunda kaldı.

Bahçelievler Kuyumcukent önünde İETT otobüsünün körüğünde yaşanan arıza nedeniyle yol kapandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar 1 saat trafikte kaldı. Oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da İETT otobüsünde yaşanan arıza nedeniyle yolu araç trafiğine kısmen kapattı. Oluşan araç trafiği havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bu sırada küçük boyuttaki araçlar zorlukla kalan otobüsün yanından geçerken geçemeyen otobüsler trafiği kilitledi. Otobüs daha sonra körüğü yamuk olmasına rağmen güçlükle ileriye sürüldü. Yaklaşık 1, 1-5 saat trafikte bekleyen vatandaşlar işlerine geç kaldılar. Kuyumcukent okak ve 29 Ekim Caddesinde araçlar yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat ilerleyemedi.

"Bir çok arkadaşımız trafik nedeniyle işe geç kaldı"

Kuyumcukent'te çalıştığını ifade eden Ömer Yeni, "Benim ustam yolda çok trafik olduğunu söyledi. Ben işe erken gelebildim ancak bir çok arkadaşımız trafik nedeniyle işe geç kaldı. 1,5 saattir burada bekliyorlar" dedi. Sabah işe geç kaldığını ifade eden İsmail Kolat, " İş yerim Basın Express yolunda bulunuyor. Bir anda trafiğin kilitlendiğini gördüm. Otobüs şoförümüz ne olduğunu öğrenmek için yola indi. Herkes mağdur oldu 1,5 saattir burada bekliyoruz. İşime geç kaldım ancak durumu haber ettim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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