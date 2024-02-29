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İstanbul'da içki tartışması kanlı bitti

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Okmeydanı'nda bir müzikholde yaşanan içki tartışması kanlı bitti. Bir adam, içkisini ödettirmek istediği şahıs tarafından silahla kovalandı, ateş açıldı ve dövüldü. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da film gibi olay kamerada: Mekanda içkisini ödettirdi, dışarıda vurulup dövüldü

Okmeydanı'nda müzikholde bir adam mekanda tanışıp masasına oturduğu şahsa içkisini ödettirince ortalık karıştı

Mekan çıkışı adamı silahla kovalayan şahıs, ona önce ateş açtı ardından dövdü

İSTANBUL - Okmeydanı'nda bir müzikholde alkol alan adam, mekanda tanışıp masasına oturduğu şahsa içkisini ödettirince ortalık karıştı. Mekan çıkışı adamı silahla kovalayan şahıs, ona önce ateş açtı ardından dövdü. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyelapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir adam müzikhole gelip alkol almaya başladı. Adam mekanda tuvalete gittiği esnada karşılaştığı bir şahısla tanışıp arkadaş oldu. Adam ardından tanıştığı şahıs ve iki arkadaşının oturduğu masaya geçti.

Alman usulü isteğini kabul etmeyip ödettirdi

Müzikholde eğlenen grup, gecenin sonunda mekan kapanacağı için hesabı ödemek için kalktı. Şahıs ve iki arkadaşı kendi içkilerinin hesabını ödedi ancak adam içkisinin ücretini şahsa ödetmek istedi. Ancak şahıs, "Alman usülü olsun, herkes kendi hesabını ödesin" diyerek adamın içkisini ödemek istemedi. Bunun üzerine adam da şahsa, "ödeyeceksiniz, ben sizin masanıza geldim misafir oldum" diyerek karşılık verdi. Şahıs mekan sahibine mahçup olmamak için adamın içkisini de ödeyerek arkadaşlarıyla birlikte mekandan çıktı.

Silahını çekip kovaladı, ateş açtı, dövdü

Şahıs ardından karşı sokaktaki evine girip silahını aldıktan sonra hızlıca çıktı. İçkisini ödediği adamın peşinden koşan şahıs ile adam arasında bu kez de kovalamaca başladı. Adamın arkasından silahla ateş açan şahıs onu yakaladıktan sonra yere düşürüp dakikalarca darbetti. Olay sonrası şahıs silahıyla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından yaralanan adam da bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Ancak yaşanan olayla ilgili bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan görüntüleri ihbar kabul eden savcılığın talimatı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, saldırgan şahsın emniyette 7 adet suç kaydı bulunan Harun Ö. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalar sonucunda saldırgan şahıs Fetihtepe Mahallesi'nde Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı.

18 yaşındaki saldırgan adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınarak olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte emniyete götürülen şahsın burada ifadesi alındı. Ancak şahsın ateş açtığı ve darp ettiği adamın kim olduğu bulunamadı. Saldırgan şahsın olayı gerçekleştirdiğini kabul etmesi ve anlatması üzerine adli işlemleri yapıldı. Şahıs ardından da "silahlı tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından işlemleri yapılıp adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Okmeydanı İstanbul Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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