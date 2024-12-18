İstanbul'da Hurdacı Oğlu Kaçırıldı, Baba 12 Milyon TL İstendi

İstanbul Avcılar'da hurdacılık yapan Sinan Ünal'ı zorla araca bindirip kaçıran şahıslara babasından 12 milyon TL istedi.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen şahıslar otomobille bir iş yerine geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, hırsızlık yapan kişileri bulmaya çalıştıklarını ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeleri gerektiği söylediler. Daha sonrada hurdacılık yapan Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra şüpheliler Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürdü. Çaresiz kalan baba Recep Ünal'ı arayan şahıslar oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istedi. Ünal emniyete giderek şikayetçi olurken, otomobilin giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Avcılar'da kaçırılan Sinan Ünal'ı son kez arabayla çıkarken gören komşusu Adem Koçcu, "Evet araç içerisinde gördüm buradan çıkarken tesadüfen müşterimle kapıda görüşüyordum. Aracın içerisinde gördüm ama aklımıza bir şüphe gelmedi. Diğer insanları görmedim. Sinan'ı gördüm ama araba hızlı çıktı tabi. 2-3 dakika sonra babası geldi. Beyaz renkli bir araçtı ama üzerinde herhangi bir polis emaresi yoktu. Aileden 12 milyon gibi bir para istemişler babası söyledi. Sinan Bey'in kendi telefonundan aramışlar ama tabi daha sonra kendisine ulaşılamadı" dedi. - İSTANBUL