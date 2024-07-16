İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti

Sosyal medyada paylaşılan enteresan görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul sahil yolunda vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde bir kişinin kucağına aldığı kadınla birlikte trafikte seyir ettiği görülüyor. O esnada ikilinin rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.