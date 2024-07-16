İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
İstanbul'da sahil yolunda cep telefonu ile kaydedilen görüntüde; şoför koltuğunda oturan bir kişinin seyir halindeyken kucağına aldığı kadınla birlikte yolculuk ettiği görüldü. Trafikteki diğer vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada paylaşılan enteresan görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul sahil yolunda vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde bir kişinin kucağına aldığı kadınla birlikte trafikte seyir ettiği görülüyor. O esnada ikilinin rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.