İstanbul'da Hastanede 'Bağış' Altında Haksız Kazanç İddiaları: 11 Şüpheli Gözaltında

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İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir hastanede, hastalardan 'bağış' adı altında haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Şebekenin hastalardan 400 bin liraya kadar para topladığı ortaya çıktı.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir hastanede bazı hastalardan haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul polisinin gelen bir ihbar üzerine 2024 yılında operasyonun düğmesine bastığı, doktorların kendi aralarında hiyerarşik bir sistem kurdukları ve 'bağış' adı altında para topladıkları öğrenildi. 5 ay sonrasına ameliyat günü verilmesinin ardından mağdurların ekonomik profiline göre 400 bin liraya kadar para istendiği belirlendi.

Bazı hastalardan haksız kazanç sağlandığı iddiasına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 1'i profesör olmak üzere 11 şüpheli İstanbul merkezli Mersin ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Hastalardan ve yakınlarından ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması adı altında maddi menfaat temin eden, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorlayan ve temin ettikleri paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları tespit edilerek gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. 1 şüpheli ise emniyetten serbest bırakılmıştı.

2024 yılında operasyonun düğmesine basıldı, hastalardan "bağış" adı altında 400 bin liraya kadar para alındığı tespit edildi

Hastanede haksız kazanç elde edildiği iddialarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren hastanede "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmak" suçlarının işlendiği tespit edildi. Edinilen bilgiye göre gelen ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, 2024 yılında operasyonun düğmesine bastı. Teknik çalışmalar kapsamında doktorların kendi aralarında sistem kurdukları bu sisteme göre hiyerarşik bir düzen oluşturdukları ve 'bağış' adı altında para topladıkları öğrenildi. 5 ay sonrasına ameliyat günü verilmesinin ardından hastalardan "bağış" adı altında para istendiği böylece hastaların ameliyat tarihlerinin erkene alındığı tespit edildi. Ayrıca şebekenin hastaların ekonomik profiline bakarak para topladığı belirlendi. Toplanan paraların hastaneye ulaşmadığı ya elden alındığı ya da şüphelilerinin yakınlarının İBAN'ına yatırıldığı tespit edildi. Aralarında doktorlar, sekterler ve hemşirelerin de bulunduğu 11 kişilik şebekenin 29 kişiden para aldığı belirlendi. Mağdurlardan 400 bin liraya kadar para alındığı tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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