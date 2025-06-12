İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
İstanbul Kartal sahilinde bir hayat kadını gündüz vakti fuhuş için yol kenarında araçlara tuhaf hareketler yaptı. Dikkat çekmek için iç çamaşırını gösteren kadın, karşısındaki AVM'deki insanlara aldırış etmedi.
Sık sık hayat kadınlarının fuhuş pazarlığı yaptığı Kartal sahili bu kez gündüz benzer görüntülere sahne oldu. AVM'nin karşısındaki sahil yolunda duran bir hayat kadını, araçların dikkatini çekmek için elinden geleni yaptı. El hareketleri yapan kadın zaman zaman iç çamaşırını da sürücülere gösterdi. AVM'deki ve çevresindeki insanlara aldırış etmeyen kadının rahat tavırları kameralara yansıdı.
BÖLGE SAKİNLERİ İSYANDA
Sık sık hayat kadınlarının durduğu bölgede yaşayan vatandaşlar akşam 22.00'den sonra her gece aynı manzaraların ortaya çıktığını belirterek yetkililerin duruma el atmasını istedi.
AYNI BÖLGE DAHA ÖNCE DE BENZER GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLMUŞTU
Kartal sahil yolu daha önce de benzer haberlerle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında çekilen görüntülerde sahil yolunda bekleyen kadınlar araç sürücüleri ile fuhuş pazarlığı yapmıştı. Görüntülerde, araç sürücüleri ile dur kalk şeklinde pazarlık yapan kadınlar, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olmuştu.