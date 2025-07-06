İstanbul'da Gençler Arasında Kavga Çıktı

İstanbul'da Gençler Arasında Kavga Çıktı
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Esenyurt'ta bir grup genç arasında çıkan tartışma, küfürleşmeye dönüşünce kavgaya neden oldu. Olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir grup genç arasında çıkan tartışmada taraflar birbirine küfür edince kavga çıktı. Gençlerin birbirine girdiği kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup birbirine küfürler etmeye başlayınca kavga çıktı. İki tarafta olay yerine arkadaşlarını çağırınca ortalık adeta meydan muhaberesine döndü. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Kavganın mahalle sakinlerinin tarafları yatıştırmasıyla son bulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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