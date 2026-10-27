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İstanbul'da fon soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edilirken, 1'inin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı. Şüphelilerden Gövdere, Özüş ve Değerli adliyeye sevk edilirken, Kandemir'in emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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