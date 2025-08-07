İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, özellikle Arnavutköy ilçesindeki Karaburun ve Yeniköy sahillerinde dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar, dalgakıranları aşarak limana vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, Karadeniz'e kıyısı bulunan Arnavutköy ilçesinde etkisini gösterdi. Karaburun ve Yeniköy sahillerinde oluşan dev dalgalar dalgakıranları aştı.

İstanbul'da dün saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurun ardından kuzey kıyılarda denizde tehlikeli görüntüler oluştu. Özellikle Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun ve Yeniköy sahillerinde fırtına ile birlikte denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü. Metrelerce yükselen dalgalar, zaman zaman dalgakıranları aşıp limana vurduğu ve limanı dövdüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.