İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, ByLock kullanıcıları arasında yer alan 8 şüpheli tutuklandı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi.

İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme aracı olan ByLock kullanıcısı 11 şüpheli tespit edilmiş, bunlardan 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, aralarında zabıt katibi ve Adli Tıp Kurumu'nda doktor olarak çalışanlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmalarda 1 kişinin de yurt dışında olduğu belirlenmişti. 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. 8 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından 'ByLock kullandıkları gerekçesiyle' tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Şüpheliler tutuklandı

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan 8 şüphelinin tamamı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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