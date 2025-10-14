İstanbul'da faciadan dönüldü! Freni boşalan İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbul Üsküdar'da yaşanan İETT otobüsü kazası yürekleri ağza getirdi.

Üsküdar Devlet Hastanesi durağında saat 08.20 sıralarında bekleyen İETT otobüsü, şoförü dışarıda beklediği sırada yokuş aşağı kayarak istinat duvarına çarpıp asılı kaldı.

HIZLICA AŞAĞI DOĞRU KAYDI

Çevredeki gördü tanıkları kazanın otobüsün freninin boşalması sonucu meydana geldiğini, aracın birden hızlıca aşağı doğru kaydığını belirtti. Sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgeden kaza sırasında şans eseri araç ya da yaya geçmemesi faciayı önledi.