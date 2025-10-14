İstanbul'da faciadan dönüldü! Freni boşalan İETT otobüsü kaza yaptı
Üsküdar'da durakta bekleyen İETT otobüsü yokuştan aşağı kayarak istinat duvarına çarptı. Otobüsün kaydığı sırada karşı yoldan araç veya yaya geçmemesi faciayı önledi.
İstanbul Üsküdar'da yaşanan İETT otobüsü kazası yürekleri ağza getirdi.
Üsküdar Devlet Hastanesi durağında saat 08.20 sıralarında bekleyen İETT otobüsü, şoförü dışarıda beklediği sırada yokuş aşağı kayarak istinat duvarına çarpıp asılı kaldı.
HIZLICA AŞAĞI DOĞRU KAYDI
Çevredeki gördü tanıkları kazanın otobüsün freninin boşalması sonucu meydana geldiğini, aracın birden hızlıca aşağı doğru kaydığını belirtti. Sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgeden kaza sırasında şans eseri araç ya da yaya geçmemesi faciayı önledi.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa