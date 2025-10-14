Haberler

İstanbul'da faciadan dönüldü! Freni boşalan İETT otobüsü kaza yaptı

Güncelleme:
Üsküdar'da durakta bekleyen İETT otobüsü yokuştan aşağı kayarak istinat duvarına çarptı. Otobüsün kaydığı sırada karşı yoldan araç veya yaya geçmemesi faciayı önledi.

İstanbul Üsküdar'da yaşanan İETT otobüsü kazası yürekleri ağza getirdi.

Üsküdar Devlet Hastanesi durağında saat 08.20 sıralarında bekleyen İETT otobüsü, şoförü dışarıda beklediği sırada yokuş aşağı kayarak istinat duvarına çarpıp asılı kaldı.

HIZLICA AŞAĞI DOĞRU KAYDI

Çevredeki gördü tanıkları kazanın otobüsün freninin boşalması sonucu meydana geldiğini, aracın birden hızlıca aşağı doğru kaydığını belirtti. Sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgeden kaza sırasında şans eseri araç ya da yaya geçmemesi faciayı önledi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Bakım yok tamirat yok insanlar can korkusuyla biniyor ötöbüse hizmet yok oy istemeye gelince yalan dolan çok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
