Eşinin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Eşinin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
İstanbul Bayrampaşa'da eşinin kullandığı minibüsten inmeye çalışan kadın, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşi gözaltına alındı.

  • 61 yaşındaki İrvet A., eşi tarafından kullanılan minibüsten inerken düşerek aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
  • Kaza, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta saat 15.00'da meydana geldi.
  • Olayla ilgili eşi gözaltına alındı.

İstanbul Bayrampaşa'da eşi tarafından kullanılan minibüsten inmeye çalışan 61 yaşındaki İrvet A., düşerek aracın altında kalması sonucunda ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili eşi gözaltına alındı.

EŞİNİN KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Kaza, saat 15.00'da Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. 61 yaşındaki İrvet A. isimli kadın, eşi Malik A.'nın kullandığı servis minibüsünden inmek istediği sırada bilinmeyen bir nedenle yere düşerek aracın altında kalması sonucu ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İrvet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
