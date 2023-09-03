İstanbul'da düğün konvoyu sürücüleri yol kesip drift attı

İstanbul'da düğün konvoyu yapan bir grup sürücü, önce Maltepe E-5 karayolu üzerinde yolu kesip drift attı. Bir süre trafikte ilerleyen grup bu kez de Ataşehir Tem Otoyolu üzerinde yol kesti. Araç sürücüsü o anları sosyal medya hesabında ' İstanbul'u yakmaya geldik' sözleriyle paylaştı.

Geçtiğimiz gün, düğün konvoyuna katılan bir grup araç sürücüsü, Maltepe E-5 karayolu üzerinde araçlarını durdurarak yol kesti. Ardından drift atmaya başladı. Diğer araç sürücüleri ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Bir süre sonra olay yerinden ayrılan araç sürücüleri, bu kez de Ataşehir TEM otoyolu üzerinde yol kesti. Plakasız araçlarla uzun süre drift atan sürücüler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Trafiği birbirine katan sürücülerden biri o anları sosyal medya hesabında İstanbul'u yakmaya geldik' notuyla paylaştı. o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL