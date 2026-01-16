Haberler

İstanbul'da dron destekli "Taralı alan ihlali" denetiminde sürücülere ceza yağdı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, dron destekli 'Taralı alan ihlali' denetimi gerçekleştirdi. Denetim sonucu kurallara uymayan 11 sürücüye toplamda 29 bin lira ceza kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, sabah saatlerinde Megakentin bazı noktalarında dron destekli "Taralı alan ihlali" denetimi yapıldı. Denetimde kurallara uymadığı tespit edilen 11 sürücüye, 29 bin lira ceza yazıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Megakentin bazı noktalarında "Taralı alan ihlali" denetimi gerçekleştirildi. Sarıyer Büyükdere Caddesi TEM katılımında yapılan denetimde polis ekipleri taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile tespit ederek kural ihlali yapan 11 sürücüye toplamda 29 bin lira ceza yazıldı.

Öte yandan trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

