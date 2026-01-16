İstanbul'da dron destekli 'Taralı alan ihlali' denetiminde sürücülere ceza yağdı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, sabah saatlerinde Megakentin bazı noktalarında dron destekli "Taralı alan ihlali" denetimi yapıldı. Denetimde kurallara uymadığı tespit edilen 11 sürücüye, 29 bin lira ceza yazıldı.

Öte yandan trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.