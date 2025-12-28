Haberler

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: 'Bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz'
Güncelleme:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dron destekli asayiş uygulaması yaparak suçla mücadelesini sürdürdü. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yılın arifesinde güvenliğin sağlanmasının önemini vurguladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce, Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Yeni yılın arifesinde sokaklarda meslektaşlarımızla beraber sahadayız" dedi.

Yeni yıla günler kala İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleşen uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı. Asayiş uygulamasını gerçekleştiren meslektaşlarına iyi çalışmalar dileyen Yıldız çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalar hakkında konuşan Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışıyla yeni bir yılın arifesinde bu akşam da Beyoğlu ve Şişli ilçelerimizde vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için tüm birimlerimizle sahadayız. Kararlılıkla zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla 7/24 mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele sadece bugünün değil, yarınlarımızın da güvenlik ve huzuru için sürdürdüğümüz bir mücadeledir. İstanbul'umuzun sadece Beyoğlu'nda değil, bütün sokaklarında, caddelerinde, her köşesinde uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Bu uygulamalarda bize destek olan aziz İstanbul'umuzun değerli vatandaşlarına ve fedakarca görev yapan kıymetli meslektaşlarıma ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni yılın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Yılbaşı arifesinde olduklarını belirten Yıldız, "Elbette ki bütün personelimizle 7-24 İstanbul'umuzun huzuru ve güvenliği için, yeni bir yılın arifesinde sokaklarda meslektaşlarımızla beraber buradayız, sahadayız. Yeni yılın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak şunu ifade edeyim; bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz."

Öte yandan asayiş uygulamasını gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
