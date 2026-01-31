Haberler

İstanbul'da 2 milyon liralık motor dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Güncelleme:
İstanbul'da, sandık motor değişimi vaadiyle bir kadından yaklaşık 2 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda; müşteki Yasemin H.K., 34 plakalı Porsche marka aracını sandık motor değişimi için bir oto servis işletmesine bıraktığını, yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli aldatmalarla oyalanarak dolandırıldığını ve ciddi miktarda maddi zarara uğradığını belirterek şikayette bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler, 27 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden iş yeri sahibi Y.K., iş yeri müdürü A.A.D. ve usta K.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki hesapçı A.K. ve E.T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
