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İstanbul'da Dilenci Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

İstanbul'da Dilenci Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde düzenlenen zabıta operasyonunda 12 dilenci ve 3 çocuk yakalanırken, dilencilere 977 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde dilenci operasyonu yapıldı. Yakalanan dilenciler zabıta aracına bindirilirken, kendilerini çeken basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresindeki dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Gelen turistleri rahatsız eden ve küçük çocuklar ile bebekleri kullanarak dilencilik yapanlar yakalanarak ekip otomobiline bindirildi. Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi.

Yapılan operasyonda 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalanarak ekip araçlarıyla birlikte işlemleri yapılmak üzere Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilere kişi başı, kabahatler kanununa göre 977 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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