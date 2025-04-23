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İstanbul'da Deprem Sırasında Camdan Atlayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul'da Deprem Sırasında Camdan Atlayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde, Küçükçekmece'de bir kişi camdan atlayarak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında Küçükçekmece'de bir kişi camdan atladı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere toplam 51 sarsıntı meydana geldi. Deprem anında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir kişi camdan atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kendini camdan atarak yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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