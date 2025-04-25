İstanbul'da Deprem Panik Yaratırken, Vatandaş Balkonundan Atladı

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem anında panikleyen Gökhan Patur isimli bir vatandaş, 1. kattaki evinin balkonundan atlayarak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler'de de hissedilen deprem sırasında büyük bir korku yaşayan Gökhan Patur(40), panikle kendini 1. kattaki evinin balkonundan aşağıya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan Patur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beton zemine düşen talihsiz adamın omurgasında çatlak tespit edildi. Çelik korse takıldığı öğrenilen Patur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Patur'un büyük bir telaşla evinin camından atladığı anlar saniye saniye kaydedildi. Gökhan Patur'un tedavisinin ardından ailesi tarafından memleketi Kayseri'ye götürüldüğünü belirten mahalle esnafı İmam Yakut, "Deprem anında camdan atladı. Ailesi gelerek kendisini memleketi Kayseri'ye götürdü. Burada birinci katta tek başına yaşıyordu. Ben de ziyarete gidecektim ama memlekete gittiği için gidemedim" dedi. - İSTANBUL