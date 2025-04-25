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İstanbul'da Deprem Anında Okey Oynayan Kızların Panik Anları Kamerada

İstanbul'da Deprem Anında Okey Oynayan Kızların Panik Anları Kamerada
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İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, okey oynayan bir grup kızı panikle dışarı kaçarken kameraya yansıdı. AFAD, depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu belirtti.

İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depreme bir grup kız, okey oynarken yakalandı. Grubun panik ve dışarı kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Esenyurt'ta, hissedilen depreme bir grup kız kafede okey oynadığı sırada yakalandı. Deprem anı ve vatandaşlar ile kızların panikleyerek kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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