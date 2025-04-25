İstanbul'da Deprem Anında Fabrika İşçisi Camdan Atladı
İstanbul'da meydana gelen deprem sırasında Beylikdüzü'nde bir fabrika işçisi, panikleyerek camdan atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul'da meydana gelen deprem anında Beylikdüzü'nde bir fabrika işçisi panikleyerek camdan atladı. İşçinin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Beylikdüzü'ndeki bir fabrikada çalışan işçi de deprem esnasında korkuya kapıldı. Panikleyen işçi camı açarak 1'inci kattan atladı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa