İstanbul'da deniz yoluyla kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da deniz yoluyla kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 konut ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda 12 bin 250 paket kaçak tütün, 58 şişe bandrolsüz alkol ve 71 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Deniz yoluyla Türkiye'ye kaçak alkol ve tütün ürünleri sokanlara yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 12 bin 250 paket kaçak tütün, 58 şişe bandrolsüz alkol, 71 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Deniz yolunu kullanarak Türkiye'ye kaçak alkol ve tütün ürünleri soktuğu değerlendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen istihbari ve adli çalışmalar sonucunda İstanbul'da bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 3 konut ve 4 iş yeri olmak üzere toplam 7 adreste eş zamanlı arama yapılırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda; 12 bin 250 paket kaçak tütün, 58 şişe bandrolsüz alkol, 71 paket kaçak sigara, 99 paket sigara, 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.