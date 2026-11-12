İstanbul'da deniz yoluyla kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Deniz yoluyla Türkiye'ye kaçak alkol ve tütün ürünleri sokanlara yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 12 bin 250 paket kaçak tütün, 58 şişe bandrolsüz alkol, 71 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz yolunu kullanarak Türkiye'ye kaçak alkol ve tütün ürünleri soktuğu değerlendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen istihbari ve adli çalışmalar sonucunda İstanbul'da bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 3 konut ve 4 iş yeri olmak üzere toplam 7 adreste eş zamanlı arama yapılırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda; 12 bin 250 paket kaçak tütün, 58 şişe bandrolsüz alkol, 71 paket kaçak sigara, 99 paket sigara, 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı