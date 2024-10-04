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İstanbul'da Dehşet: İki Kadını Öldürüp İntihar Etti

İstanbul'da Dehşet: İki Kadını Öldürüp İntihar Etti
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, sevgilisi ve arkadaşını öldürdükten sonra tarihi surlardan intihar etti. Olay, uyuşturucu bağımlılığı iddiasıyla birlikte gerçekleşti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir şahıs, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan atlayarak intihar etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Semih Çelik (19) isimli şahıs, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürdü. Çelik, daha sonra saat 16.00 sıralarında ise Fatih'te bulunan arkadaşı İkbal Uzuner isimli kadın ile birlikte surlara çıktı. Şahıs, Uzuner'in kafasını kestikten aşağıya attı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Semih Çelik, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan aşağı atlayarak intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Semih Çelik Uyuşturucu istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Fatih Suç

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