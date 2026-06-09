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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 13 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. 

13 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamda bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, örgütle iltisaklı faaliyet yürüten tamamı yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

 Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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