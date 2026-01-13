Haberler

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne fon toplayan ve örgüt mensuplarıyla irtibatları bulunan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, dijital materyallerine de el konuldu.

İstanbul'da teör örgütü DEAŞ'a fon toplayan ve örgüt mensupları ile irtibatları bulunduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında örgüte fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve İstanbul'daki örgüt yanlısı şahıslar için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildi. Bu kapsamda B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli toplam 8 şüpheli şahsın MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde örgüt bağlantısı nedeniyle daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri yaptığı ve irtibatlarının bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyon ile 8 şüpheli de yakalanırken, dijital materyallere el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp