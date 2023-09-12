İstanbul'da çok sayıda iş yerine girip kasaları taşıyarak çalan 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da hırsızlık yapan 10 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis tarafından yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı ve evlerinde yapılan aramalarda silah ve mermi ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerlerine girerek kasaları taşıyarak çaldıkları tespit edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da çok sayıda iş yerine girip açamadıkları kasaları taşıyarak çalan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Fatih ve Güngören'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri takibe alan polis 10 Eylül Pazar günü sabaha karşı operasyon yaptı. Bayrampaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir. Sultangazi, Zeytinburnu ve Bakırköy'de daha önceden tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah ile 30 mermi ele geçirildi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin hırsızlık yaptıkları iş yerlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. İş yerlerinin kepenklerinin kilitlerini kırarak açan şüphelilerin içeri girdikten sonra hırsızlıkları gerçekleştirdikleri görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin açamadıkları para kasalarını taşıyarak dışarı çıkardıkları ve geldikleri otomobillere yükleyerek kaçtıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Haklarında 10 iş yerinden hırsızlık, 1 gasp, 4 plaka hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.