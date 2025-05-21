İstanbul'da Çocuk Kaçırma Girişimi: Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Çocuk Kaçırma Girişimi: Zanlı Tutuklandı
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Arnavutköy ilçesinde bir kişi, babası otomobiliyle ilgilenirken küçük bir çocuğu kaçırmaya çalıştı. Baba durumu fark edip polise ihbarda bulundu, zanlı yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde babasının otomobiliyle ilgilenmesini fırsat bilen bir kişi küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Karakola yapılan şikayet üzerine yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy'de gerçekleşti. İddiaya göre otomobiliyle uğraşan bir kişinin yanında bekleyen küçük çocuk kaldırımdan geçen bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Olayı son anda fark eden baba şahsı yakalayarak polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan zanlı M.S.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde yeğenime benzettim dedi

Polis tarafından karakolda alınan ifadesinde zanlı M.S.O.'nun 'yeğenime benzettim, sevmek istedim.' Dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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