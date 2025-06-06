İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif

İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
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İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
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Güney Koreli sosyal medya fenomeni mhyochi, İstanbul Kadıköy'den yaptığı canlı yayın sırasında yaşlı bir adamın fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. Genç kadına ahlaksız teklifte de bulunan yaşlı adamın "Sevişelim mi?" dediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaptığı canlı yayın sırasında yaşlı bir adamın fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. O anlar, genç kadının telefonunun kamerasına yansıyarak izleyiciler tarafından anbean izlendi.

YAŞLI ADAMDAN AHLAKSIZ TEKLİF

Canlı yayın sırasında, izleyicilerle etkileşimde bulunan Mhyochi, bir anda kadının yanına yaklaşan yaşlı bir adamın rahatsız edici davranışlarıyla karşılaştı. Adam, genç kadına sözlü tacizde bulunarak "Sevişelim mi?" şeklinde ahlaksız bir teklif yaptı. O anlar, Mhyochi'nin telefonunun kamerası tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olay büyük tepki toplarken, hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınların dijital platformlarda karşılaştığı tacizler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

akepeli dayı

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Haber YorumlarıATİL LA:

LAİK DÜZENİN.. ÇAĞDAŞ SAPIKLARI

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Haber YorumlarıSelimk:

akepeli demiş yunus malı, Kadıköy orası chp, kravatı da var

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bizim insanlar neden böyle? "Bizim" demek istemiyorum bile. Benden kesinkikle değildir bunlar. Ama niye böyleler? Adamın libidosu sıfır bu yasta ama hala doymamış. Aç gözlük. Bazen düşünüyorum ki islamla alakalı olabilirmi? Genç iken yaşayacaksın sevineceksin ki sonra böyle olmaman için. Millet zina falan diyor ama sevişenler bukadar rezil değil

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