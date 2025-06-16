İstanbul'da Bir Polis Memuru Kendini Astı

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 26 yaşındaki polis memuru, ikamet ettiği evde kendini asarak hayatına son verdi. Sanal bahis nedeniyle yüksek meblağlarda borcu olduğu iddia edilen polisin, mesai saatleri dışında da taksicilik yaptığı öğrenildi.

Olay, bugün Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir karakolda görev yapan 26 yaşındaki Kadir Ş. isimli polis memuru, Avcılar'da yalnız yaşadığı evde kendini asarak hayatına son verdi. Kadir Ş.'nin sanal bahis nedeniyle yüksek meblağlarda borcu olduğu iddia edildi. Mesai saatleri dışında taksicilik yaptığı öğrenilen polisin çalıştığı taksinin sahibi, aracı teslim almak için kendisine ulaşamayınca evine geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, polis memuru Kadir Ş.'nin kendini asarak hayatına son verdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kadir Ş.'nin cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL